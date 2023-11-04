Москва, 4 ноября, 2023, 04:26 — ИА Регнум. Решение США о сокращении помощи Украине напоминает стихи из детской игры о «сороке-белобоке», написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Напоминает детскую игру «Сорока-белобока кашу варила, деток кормила: этому дала, этому дала, а этому не дала», — отметила она.

Так Захарова отреагировала на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что у США закончились средства для Украины и они планируют сокращать поддержку Киева, передавая ему меньшие пакеты помощи. Она добавила, что это позволит «растянуть возможности» Вашингтона по оказанию помощи «на максимально длительный срок»

Представитель американской администрации также призвала Конгресс США поддержать заявку главы государства Джо Байдена на выделение Украине более $60 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября издание The Hill проинформировало, что Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о предоставлении помощи Израилю, в котором отсутствует упоминание Украины. 20 октября Белый дом объявил, что Джо Байден запросил у Конгресса США бюджет на выделение помощи Израилю и Украине в размере $14,3 млрд и $61,3 млрд соответственно.

21 октября депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что средств, которые запросил у Конгресса Джо Байден, недостаточно для Украины. Парламентарий уточнил, что помощь выделяется исходя из расчёта на год и один месяц, и Киеву с учётом запрошенной суммы не хватает ещё $2 млрд