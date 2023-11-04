Вашингтон, 4 ноября, 2023, 03:42 — ИА Регнум. Американский миллиардер и глава Meta (организация, деятельность которой запрещена в России) Марк Цукерберг был госпитализирован после того, как во время тренировочного боя порвал себе крестообразную связку. Об этом он написал на странице в своей социальной сети.

The Crunchies Марк Цукерберг

Предприниматель сообщил, что ему сделали операцию по замене связки, и сейчас он проходит восстановление от процедуры. Цукерберг также уточнил, что готовился к бою в смешанном стиле (ММА), который должен был пройти в начале 2024 года.

Теперь, по словам миллиардера, поединок придётся отложить из-за травмы.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября Марк Цукерберг выложил в соцсети свою фотографию с синяками и ссадинами на лице. Предприниматель отметил, что тренировочный бой, в котором он участвовал «немного вышел из-под контроля».

В июне миллиардер принял вызов участвовать в бою против другого американского бизнесмена, основателя компаний SpaceX и Tesla, Илона Маска. Цукерберг объявил о своём решении сразу после появления информации о запуске приложения, конкурирующего с X (бывшая Twitter).

Предприниматели договорились провести бой на арене в Лас-Вегасе (штат Невада). При этом на другой день мать Маска Мэй заявила, что поединок не состоится.

В августе предложение провести бой поступило от Цукерберга. Он допустил, что поединок можно провести в конце месяца.

11 августа Маск написал, что договорился с итальянскими властями о проведении в боя с Цукербергом в Италии, »на фоне Древнего Рима». 16 августа Маск сообщил, что его соперник отказался от поединка с ним в римском Колизее.