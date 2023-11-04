Москва, 4 ноября, 2023, 03:03 — ИА Регнум. Мавзолей Владимира Ленина не будет доступен для посетителей 4 ноября, сообщили журналистам в пресс-службе Федеральной службы охраны (ФСО) России.

Dmitry Azovtsev Вход в Мавзолей Ленина в Москве

«Допуск посетителей в мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», — говорится в сообщении, текст которого приводит ТАСС.

В ФСО объяснили закрытие мавзолея подготовкой и проведением государственных мероприятий в День народного единства.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков проинформировал, что в День народного единства президент России Владимир Путин традиционно возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому. Монумент находится на Красной площади возле собора Василия Блаженного в Москве.

3 ноября Владимир Путин провёл встречу с членами Общественной палаты. В рамках мероприятия он поздравил граждан России с наступающим Днём народного единства. Глава государства также заявил, что на протяжении всех переломных этапов российской истории именно единство было ключевым фактором для нашей страны.