Киев, 4 ноября, 2023, 02:50 — ИА Регнум. Визит в Израиль не следующей неделе не входит в планы главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в пятницу, 3 октября, сообщило украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на источник в правительстве.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Визит Зеленского в Израиль на следующей неделе не планируется, сообщил наш собеседник», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Ранее 12-й канал израильского телевидения выступил с заявлением, что украинский политик прибудет с визитом в Израиль не следующей неделе. Отмечалось, что между Киевом и Тель-Авивом ведутся переговоры по этому вопросу, а визит украинского лидера может состояться в понедельник или во вторник, 6 или 7 ноября.

Как передавало ИА Регнум, ранее израильский портал Ynet сообщил, что власти Израиля отказали Зеленскому в визите, назвав «визит солидарности» в Тель-Авив неуместным. Отмечалось, что украинский политик намеревался посетить Израиль вместе с государственным секретарём США Энтони Блинкеном, отправившимся в страны Ближнего Востоке с целью урегулированию палестино-израильского конфликта.