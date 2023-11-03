Меликов призвал жителей Дагестана не давать манипулировать собой
Глава Дагестана Меликов призвал жителей региона не поддаваться манипуляциям
Махачкала, 4 ноября, 2023, 02:38 — ИА Регнум. Глава Дагестана Сергей Меликов обратился с призывом к жителям региона не позволять провокаторам манипулировать собой и не обострять ситуацию в республике. Об этом руководитель региона заявил 3 ноября в видеообращении, опубликовав запись в своём Telegram-канале.
«Призываю всех моих земляков — мудрых, трудолюбивых, дружелюбных дагестанцев — не давать манипулировать собой и не становиться послушными куклами в руках тех, кто ответственен за гибель наших ребят в зоне спецоперации и детей в Палестине!» — сказал он.
Глава Дагестана указал на то, что в социальных сетях вновь стали распространяться призывы к беспорядкам. Меликов подчеркнул, что целью таких действий является ослабление России.
Руководитель республики также отметил, что в ходе недавних событий в аэропорту Махачкалы провокаторы воспользовались «чувствами справедливости и сопереживания», которые испытывают дагестанцы «в эти сложные дни».
Как сообщало ИА Регнум, вечером 29 октября толпа собралась в аэропорту Махачкалы из-за слухов о прибытии из Тель-Авива самолёта с израильтянами. Собравшиеся ворвалась в терминал аэропорта и на взлётную полосу, разыскивая пассажиров этого рейса.
После они устроили беспорядки, которые были пресечены правоохранительными органами. Силовики задержали 83 человека. При этом 15 задержанных поместили под арест.
3 ноября Следственный комитет проинформировал, что ущерб от беспорядков, по предварительным оценкам, составил сотни миллионов рублей. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад поддерживает Израиль и одновременно с этим пытается организовать еврейские погромы в России.
Глава государства назвал такую позицию западных стран «невероятным свинством». Он также подчеркнул, что раскачивать ситуацию в многонациональной России недопустимо.