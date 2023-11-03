Вашингтон, 4 ноября, 2023, 01:49 — ИА Регнум. Войска Соединённых Штатов Америки несут потери на Ближнем Востоке из-за эскалации палестино-израильского конфликта, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с журналистом Джорджем Гэллоуэйем, запись которой опубликована на его YouTube-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Ближний восток и США

«Каждая американская база в Ираке и Сирии… подвергается артиллерийским ударам. По ним бьют постоянно также и дронами. Вооружённые силы США понесли потери, но они их не разглашают», — сказал Джонсон.

Он отметил, что знакомые с ситуацией источники заявили о постоянном ухудшении ситуации для американских военнослужащих в ближневосточном регионе с момента эскалации палестино-израильского конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября агентство ISNA сообщило, что военную базу Вооружённых сил США, расположенную около нефтяного месторождения Эль-Омар в Сирии, Военную базу армии США в Сирии атаковали боевые дроны. О каких-либо других подробностях нападения источник не сообщил. Ранее американская военная база также подвергалась атаке 24 октября.