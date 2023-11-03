Вашингтон, 4 ноября, 2023, 01:23 — ИА Регнум. Американское министерство финансов ввело санкции в отношении гражданки России Екатерины Ждановой за якобы «отмывание денег» и помощь российским предпринимателям в обходе санкционных ограничений, сообщается на сайте Госдепартамента США.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

В ведомстве считают, что россиянка замешана в перемещении денежных средств с помощью виртуальной валюты. В минфине США утверждает, что Жданова в марте 2022 года помогла предпринимателю из России скрыть источник дохода с целью перевести в Западную Европу средства в размере $2,3 млн, используя инвестиционный счет и сделки с недвижимостью.

По мнению представителей ведомства, такие действия позволили лицам, находящимся под санкциями, обойти действующие ограничительные меры.

Как сообщало ИА Регнум, в середине марта в Германии наложили штраф на немецкую компанию, которая продала в Россию гидравлический молот, нарушив антироссийские рестрикции. Размер взыскания составил 1,3 млн евро, что соответствует цене переданной продукции.

При этом поставка оборудования в РФ проводилась ещё в 2016–2017 годах. Организацию также обязали выплатить в казну Германии ещё 18 тыс. евро.

16 июля американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США планируют более активно бороться с попытками России обойти санкции. Она назвала эту деятельность одной из главных задач Вашингтона в 2023 году.

В конце июля газета The Times написала, что британские власти не запрещают компаниям из Британии поставлять в Россию оборудование для горнодобывающей промышленности и добычи ископаемого топлива, несмотря антироссийские санкции. В публикации подчеркивается, что одновременно с этим Лондон призывает к самым жестким экономическим ограничениям по отношению к РФ.

3 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия научилась адаптироваться к санкционным ограничениям. Вместе с тем он уточнил, что санкции создают для РФ некоторые дополнительные проблемы.