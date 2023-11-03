Херсон, 3 ноября, 2023, 23:43 — ИА Регнум. Удар украинских военных по зданию в поселке городского типа Чаплинка (Херсонская область) доказывает бесчеловечность киевского режима и стран, передающих Украине вооружение для атак по объектам в России, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Кадр из видео

«Все то, что сегодня произошло, говорит о бесчеловечности киевского режима и еще большей бесчеловечности тех кураторов, которые дают им это оружие», — сказал глава региона в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, ВСУ сознательно атаковали социальные объекты, понимая, что в дневное время внутри них находятся мирные граждане.

Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября украинские войска нанесли удар по зданию соцфонда и службы занятости в Чаплинке. По последним данным, атака унесла жизни девяти человек. Ещё девять человек пострадали.

ВСУ использовали для удара ракеты американского производства. Они выпустили шесть ракет, четыре из которых удалось сбить российским военным.

2 ноября украинские войска атаковали дронами-камикадзе центр Энергодара (Запорожская область). Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что объект подвергся нападению как раз во время ротации членов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции.