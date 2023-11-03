Киев, 3 ноября, 2023, 23:22 — ИА Регнум. Украина не ведёт каких-либо переговоров с Россией по мирному урегулированию конфликта, заявил глава министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу ZDF 3 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

«Нет», — ответил украинский дипломат на вопрос журналиста немецкого телеканала о переговорах сторон «за закрытыми дверями».

Кулеба отметил, что Украине «нет смысла разговаривать», если Россия не готова принять условия Киева и предложенную в прошлом году «формулу мира» Владимира Зеленского, в основе которой, по его словам, лежит уважение суверенитета и территориальной целостности страны.

Зеленский ещё с конца 2022 года активно продвигает план из 10 пунктов, который содержит условия по ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также по освобождению пленных. Также «формула мира» предусматривает «вывод российских войск» и прекращение боевых действий. Глава МИД России Сергей Лавров назвал эту формулу нереализуемой.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак по итогам телефонных переговоров с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном заявил, что Украина проведёт дополнительные консультации по «формуле мира».

Как передавало ИА Регнум, в конце октября издание The Washington Post сообщило о тайных контактах России и Украины. Отмечалось, что стороны контактировали через посредников, среди которых Катар, Турция и ОАЭ, и вели переговоры по нескольким ключевым гуманитарным вопросам, в том числе по обмену военнопленными и пропуску судов из черноморских портов Украины.