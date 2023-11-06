Москва, 6 ноября, 2023, 09:18 — ИА Регнум. Московское предприятие, которое производит медицинскую и косметическую продукцию с наносеребром, подписало договор о сотрудничестве с сетью аптек в Калуге. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы «Р-Фарм»

Компания работает на рынке с 2017 года. Он выпускает капли, спреи, тоники, кремы, маски, салфетки и является одним из лидеров по выпуску сверхчистого раствора с наночастицами серебра в воде без примесей вредных веществ.

«В Москве работают свыше 100 производителей продукции, применяемой в медицинской сфере», — заявил Овчинский. Он добавил, что столичные компании нацелены не только на московский и зарубежный рынок, но и активно выходят на другие регионы. «Так, предприятие «Лаборатория Аргентум» подписало дистрибьюторский договор о поставках медицинских изделий с наносеребром в калужские аптеки. Это первый регион, который будет закупать у компании на регулярной основе барьерно-защитные средства для кожи и слизистых оболочек. Предприятие планирует нарастить объемы поставок до 1,8 тысячи единиц товара в месяц», — рассказал Овчинский.

Компания также занимается разработкой и выпуском антисептических изделий. Продукция разработана специально для применения в различных областях косметологии и медицины. Средства оказывают антисептическое, ранозаживляющее и противозудное действие. В их составе отсутствуют антибиотики, спирты, консерванты, токсичные соли серебра и примеси тяжелых металлов. Капли, например, можно использовать в офтальмологии и отоларингологии, а спрей — для обработки кожи и слизистых оболочек.

Генеральный директор компании доктор медицинских наук, врач-офтальмохирург Владимир Лапочкин добавил, что предприятие также поставляет свою продукцию в ряд других стран, например в Индию и ОАЭ.

Москва — город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, а ежегодно открывается в городе 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.

В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Городские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Также разработан ряд антикризисных инструментов.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» работает цифровая платформа «Мой экспорт». Там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.