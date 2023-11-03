Минск, 3 ноября, 2023, 21:38 — ИА Регнум. Польский самолёт нарушил белорусскую границу, пролетев на глубину до 200 метров, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко 3 ноября на своей странице в соцсети Х.

Inge Wallumrød

«2 ноября 2023 года польский легкомоторный самолёт в процессе патрулирования неоднократно пересёк госграницу Республики Беларусь на глубину до 200 м», — говорится в сообщении.

Ревенко подчеркнул, что с начала сентября польская сторона совершила пять подобных нарушений. Он охарактеризовал их как действия «на грани».

Как сообщало ИА Регнум, 28 сентября минобороны Белоруссии сообщило, что польский вертолёт дважды нарушил белорусскую границу. По информации Минска лётный аппарат залетал на глубину до полукилометра. Белорусская сторона в связи эти подняла дежурную авиацию. При этом в Варшаве отрицали, что было нарушение.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 сентября заявил, что Мнск не хочет вмешиваться в жизнь соседних государств, но в случае агрессии будет давать немедленный силовой ответ. Он подчеркнул, что в Минске государственную границу считают «красной линией».