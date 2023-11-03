Вашингтон, 3 ноября, 2023, 21:11 — ИА Регнум. США направит Украине новый пакет военной помощи на $125 млн. Как сообщается в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена от 3 ноября, в пакет включат средства ПВО, различные вооружения и технику.

Дополнительно ещё $300 млн направят в рамках инициативы содействия безопасности Украине, что предполагает контракты с производителями, а не прямое предоставление техники и средств из запасов. В очередной транш США включат снаряды для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, реактивные системы залпового огня HIMARS, боеприпасы, в том числе с лазерным наведением для борьбы с беспилотниками, артиллерийские снаряды и более 3 млн патронов и гранат, мины Claymore и грузовики. Как заявили в Пентагоне, партнёры США также оказали Украине помощь на сумму около $35 млрд.

Как передавало ИА Регнум, 1 ноября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что у США осталось чуть более$5,4 млрд из одобренного Конгрессом бюджета. Перед этим Блинкен заявил оновом транше поставок оружия и техники на сумму около $150 млн.

Россия в свою очередь направила США и НАТО ноту из-за поставок вооружения Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие оружие или технику для Вооружённых сил Украины, являются законными целями для российских военных.