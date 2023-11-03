Киев, 3 ноября, 2023, 20:40 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не отбросил идею о президентских выборах и рассматривает вариант их проведения весной 2024 года, сообщил 3 ноября на брифинге глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы не закрываем эту страницу», — сказал он.

Кулеба добавил, что в случае проведения выборов во время вооружённого конфликта украинское государство ждут беспрецедентные проблемы. Министр сообщил о сложностях при проведении голосования для военнослужащих и покинувших страну граждан.

Срок пребывания Зеленского на посту главы Украины заканчивается весной 2024 года. В июне 2023 года он заявил, что президентские выборы получится провести только после завершения боевых действий. Его поддержали в правящей партии «Слуга народа». В августе Зеленский заявил о готовности провести выборы, если за это заплатят США, что вызвало недовольство в американском Конгрессе.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с ИА Регнум 2 ноября предположил, что во время сентябрьского визита Зеленского в США от него потребовали добиться успехов на фронте до конца года, в противном случае его вынудят провести выборы.