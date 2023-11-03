Москва, 3 ноября, 2023, 20:15 — ИА Регнум. Минобороны России показало видео боя с участием командира отделения противотанковых управляемых ракет сержанта Юрия Щербакова, получившего 3 ноября звание Героя России.

Кадр из видео

В ведомстве собрали подборку успешных поражений украинской бронетехники, совершенных под командованием Щербакова.

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Как сообщало 3 ноября ИА Регнум, троим российским военным присвоили звания Героев России. Министр обороны России Сергей Шойгулично вручил награды полковнику полковнику Ивану Клещерёву, полковнику Роману Фёдорову и сержанту Юрию Щербакову. Они уничтожили в зоне спецоперации 32 украинских танка. Глава Минобороны отметил боевые заслуги военных и пожелал им, чтобы эти награды не были последними. Отмечалось, что сержант Щербаков, действуя в составе расчёта ПТРК, за время спецоперации уничтожил девять танков, четыре БТР и 12 БМП ВСУ.

Щербаков 3 ноября рассказал, как сорвал танковое наступление ВСУ. Он сообщил, что услышал по рации о движении украинских военных и начал уничтожать бронетехнику ВСУ. Сержант добавил, что его подразделение прибыло на участок фронта, и бойцы не знали, откуда ждать появления противника.