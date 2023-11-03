Херсон, 3 ноября, 2023, 20:14 — ИА Регнум. Число погибших при ударе ВСУ по соцобъекту в Чаплинке в Херсонской области возросло до девяти. Об этом 3 ноября сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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«Извлекли из-под развалин девять человек погибших, девять человек очень тяжёлых и раненых, сейчас их доставляют в медицинские учреждения. И сейчас продолжается разбор завалов», — заявил он телеканалу «Россия-24».

Как сообщало ИА Регнум, ранее в тот же день сенатор Константин Басюк сообщил о семи погибших при обстреле киевским режимом Чаплинки. ВСУ нанесли удар по зданию соцфонда и службы занятости вечером 3 ноября. Позднее Сальдо заявил о гибели женщины и ранении ещё двух жителей, тогда же он уточнил, что удар нанесли ракетами американского производства, средства ПВО сбили четыре, но ещё две поразили объект. Сальдо подчеркнул, что это было намеренное действие со стороны Украины.