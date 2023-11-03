Москва, 3 ноября, 2023, 20:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 3 ноября пообещал, что власти отреагируют на события в Дагестане в соответствии с законом. По словам российского лидера, одна из самых первых и быстрых реакций последовала от духовенства.

ФСБ РФ/РИА Новости

«Для любимого мною Дагестана это не какая-то тенденция главная, этo событие, на которое мы должны обратить внимание и в соответствии с российскими законами отреагировать. Мы это сделаем, конечно», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась агрессивная толпа, окружила самолёты на взлётно-посадочной полосе, устроила погромы и поджоги в поисках пассажиров из Тель-Авива. По факту инцидента возбудили уголовное дело. Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что беспорядки выгодны врагам России, старающимся раскачать обстановку в регионе. Он также заявлял, что совершивших преступления привлекут к ответственности, но «гоняться за ведьмами» никто не будет. Кремль поддержал такую позицию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в организации беспорядков в Махачкале явно прослеживается «бандеровский почерк». Как отметила дипломат, целью подобных действий всегда становится запугивание мирного населения и дестабилизация политической обстановки.