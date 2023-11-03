Москва, 3 ноября, 2023, 20:04 — ИА Регнум. Нелегальным мигрантам в России могут запретить регистрировать браки, автомобили, какую-либо собственность, открывать счёт в банке. С таким законопроектом выступило Министерство внутренних дел. После обсуждения в ближайшее время его направят в Госдуму. Об этом рассказала на пленарном заседании IV Всероссийского форума «Народы России — национальная политика: современный этап» начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова.

Иван Шилов ИА REGNUM

Она пояснила, что предлагаемый законопроект поможет перекрыть канал по переводу денег из России незаконным мигрантам.

«Если ты незаконный мигрант, ты не должен иметь права на пользование этими услугами», — подчеркнула представитель МВД.

По её мнению, это поможет выявлять нелегалов и выдворять их из России. Также Казакова напомнила о разработке идеи цифрового профиля для иностранца. Там будут фиксировать всю информацию о приезжающем в Россию, а также проводить предварительную электронную авторизацию.

«То есть мигрант должен будет заявить о том, что он намерен въехать в Россию. И это позволит, конечно, снизить те негативные вещи, которые у нас пока есть», — сообщила Казакова.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Михаил Мишустин 24 октября заявил, что власти должны надёжно контролировать ситуацию с мигрантами, в том числе выявлять нелегалов и правонарушителей в России. Он добавил, что важно уделять вопросам безопасности особое внимание, так как миграционный поток в Россию значителен.