Самарканд, Узбекистан, 3 ноября, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил 3 ноября, что в случае, если НАТО решит закрыть Балтийское море для российских судов, оно окажется закрытым и для самого альянса.

«Люди, которые принимают решения в НАТО, и военные стратеги прекрасно понимают, что закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех», — сказал он на Веронском евразийском экономическом форуме в Самарканде.

Так дипломат отреагировал на слова президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, угрожавшего обсудить с Североатлантическим альянсом возможность закрытия прохода по Балтийскому морю для российских судов в случае подтверждения причастности российской стороны к повреждению газопровода Balticconnector. Об этом латвийский лидер сказал 20 октября. По мнению Ринкевичса, было бы разумно усилить патрулирование НАТО в Балтике.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не приемлет давления, от кого бы оно ни исходило. Представитель Кремля указал на неприемлемость любых угроз в отношении России.

В беседе с ИА Регнум капитан I ранга Николай Черкашин заявил, что НАТО не сумеет превратить Балтику в своё внутреннее море, потому что это будет чревато военным конфликтом с Россией и не даст никаких военно-стратегических преимуществ. Он отметил, что закрыть Балтийское море для России невозможно, потому что у России есть Калининградская область с выходом к морю, а международное право предусматривает право страны на территориальные воды шириной 12 морских миль. По словам Черкашина, если бы НАТО решило закрыть России доступ, блоку пришлось бы немало похлопотать, потому что связывающие Балтику и мировой океан проливы Скагеррак и Каттегат перекрыть тоже невозможно.