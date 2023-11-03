Киев, 3 ноября, 2023, 19:25 — ИА Регнум. На запорожском направлении в зоне специальной военной операции на Украине ликвидировали бывшего начальника Хмельницкого областного военкомата подполковника Владимира Возного, сообщила Областная военная администрация.

В августе 2023 года главу военкомата Хмельницкой области уволили из-за обвинений в коррупции, после этого он оказался на фронте.

В мае на запорожском направлении российские военные ликвидировали украинского подполковника Сергея Гулевского. Причиной его смерти стал осколок, который пробил сердце. Он участвовал в наступательной операции ВСУ на Байрак и Новую Гусаровку в Харьковской области.

Российские военные в ходе спецоперации 3 ноября ликвидировали командира спецназа украинской армии Андрея Кудабекова. Известно, что он был командиром одного из националистических формирований особого назначения и активно участвовал в киевском майдане зимой 2013–2014 годов.

В Нацгвардии Украины 16 октября сообщили, что российские военные ликвидировали в зоне СВО командира 1-го отряда центра специального назначения «Омега» ВСУполковника Андрея Приймаченко. Он с 2014 года принимал участие в боевых действиях в Донбассе.