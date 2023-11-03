Херсон, 3 ноября, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Число жертв после прилёта украинских ракет по Чаплинке в Херсонской области увеличилось. Сенатор Константин Басюк заявил о семи погибших и таком же количестве раненых. Об этом он написал в Telegram-канале.

Вечером 3 ноября украинские военные нанесли удар по зданию социального фонда и службы занятости в посёлке городского типа Чаплинка.

«Прилёты в Пенсионный фонд и Центр занятости. По предварительным данным, семеро погибших и семеро раненых. За жизни ещё двух человек борются наши медики», — написал сенатор.

Губернатор региона Владимир Сальдо заявлял о гибели женщины и ранении ещё двух жителей. Тогда же он рассказал, что удар нанесли ракетами американского производства. Средствам ПВО удалось сбить четыре из них, другие две поразили гражданский объект.

Сальдо подчеркнул, что это было намеренное действие. Обстрел гражданской инфраструктуры произошёл в рабочее время, когда в здании находились только сотрудники и посетители, в основном, женщины — местные жители.

ИА Регнум сообщало об обстреле 3 ноября села Шебекино в Белгородской области. Удар пришёлся по предприятию. Один из украинских снарядов разорвался на территории промышленного предприятия. Пострадавших отправили в медучреждение, ещё одному раненому оказали помощь на месте.