Донецк, 3 ноября, 2023, 19:10 — ИА Регнум. В Донецке 3 ноября прошло торжественное открытие представительства президентской платформы «Россия — страна возможностей» в ДНР. Оно стало третьей площадкой организации после Мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье и представительством в ЛНР.

«Сегодня президентом РФ поставлена задача не просто возродить Донбасс, а идти гораздо дальше, делать его лучше, конкурентоспособнее; развивать его так, чтобы там было комфортно жить людям», — сказал на церемонии первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он отметил, что ещё до открытия центра в конкурсах платформы успели поучаствовать 15 тыс. жителей ДНР. Кириенко также назвал Донбасс примером настоящего патриотизма и мужества, так как его жители отстояли право быть русскими и частью России. Он подчеркнул, что представительство в Донецке открыли по прямому поручению президента России Владимира Путина.

Ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров, выступая на открытии, назвал символичным, что церемония проходит в преддверии Дня народного единства.

«Донбасс и Новороссия проделали огромный путь для того, чтобы воссоединиться с Россией. И сегодня мы вместе делаем еще один важный шаг на пути этого объединения», — сказал он.

Глава ДНР Денис Пушилин указал на то, что представительство открыли, несмотря на непростую обстановку в Донецке. Он также назвал это вехой в развитии региона и поддержкой человеческого капитала.

В представительстве оборудовали лекторий на 100 мест, зону совместной работы и информационный центр, где смогут работать представители СМИ.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 19 июля, подводя итоги пяти лет работы платформы «Россия — страна возможностей», отметил успехи работы организации. Он сообщил, что её участниками стали более 20 млн человек из более чем 150 стран мира.

АНО «Россия — страна возможностей» является платформой для участия в различных проектах, обучения новым навыкам и реализации своих талантов. Каждый может получить там грант на образование или на поддержку проекта.