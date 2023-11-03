Москва, 3 ноября, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Подавляющее большинство опрошенных россиян с неприятием относится к межэтническим конфликтам, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященного массовым беспорядкам в аэропорту Махачкалы.

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Согласно опросу, 69% респондентов осудили участников беспорядков, ещё 18% заявили, что им беспорядки безразличны.

При этом россияне с одинаковой частотой считают участников беспорядков в Дагестане преступниками, нарушившими работу аэропорта (27%), пособниками врагов, так как их действия были направлены на дестабилизацию ситуации в стране (26%). Еще 16% назвали протестующих националистами.

По данным опроса ВЦИОМ, каждый второй опрошенный (51%) выступает за жёсткое наказание участников прошедших беспорядков. Отмечается, что 79% опрошенных считают, что беспорядки в Дагестане были организованными. Так организаторами беспорядков 29% назвали западные спецслужбы, 16% — украинские спецслужбы и 11% — лидеры среди недовольных мусульман Дагестана.

Опрос проводился 31 октября среди 1600 россиян в возрасте 18 лет и старше.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября. Люди прорвалась на взлётно-посадочную полосу аэропорта Уйташ, устроив погромы и поджоги. После беспорядков возбудили уголовное дело.

Правоохранительные органы задержали по меньшей мере 83 человека. По данным на 1 ноября в Дагестане арестовали 15 человек. В Следственном комитете ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы оценили в сотни миллионов рублей.

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин 1 ноября заявил, что беспорядки в Махачкале спровоцировали извне. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 30 октября заявила, что акции в аэропорту Махачкалы — не что иное, как попытка дестабилизации гражданского мира в России. Она назвала события в аэропорту в Дагестане разжиганием розни. Президент России Владимир Путин 3 ноября охарактеризовали события в Дагестане как попытку раскачать Россию изнутри.