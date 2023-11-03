Краснодар, 3 ноября, 2023, 18:32 — ИА Регнум. На улицы Краснодара выйдут 16 электробусов. Новый экологичный транспорт закупят до конца года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздничные электробусы

«По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева приобретем 16 электробусов и восемь зарядных станций к ним», — рассказал заместитель главы региона Андрей Прошунин. — Подвижной состав будут использовать на автобусном маршруте №2Е «Железнодорожный вокзал «Краснодар-1» — троллейбусное депо №1». Прошунин пояснил, что электробусы — это удобный городской транспорт, который приспособлен для всех категорий маломобильных пассажиров.

Новый пассажирский транспорт оснастят кондиционерами, терминалами для бесконтактной оплаты проезда, USB-разъемами для зарядки электронных устройств и информационным табло.

Замгубернатора Краснодарского края подчеркнул, что электробусы — это один из эффективных способов снизить уровень загрязнения атмосферы в крупных городах. «Кроме того, они двигаются практически бесшумно, что делает их более комфортными для пассажиров и пешеходов. Заряжается такой транспорт от шести до 15 минут на зарядных станциях», — сообщил Андрей Прошунин.