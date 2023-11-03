Москва, 3 ноября, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин указал членам Общественной палаты на важный приоритет — развитие новых регионов. Об этом корреспонденту ИА Регнум 3 ноября заявил член ОП, первый заместитель председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Никита Анисимов.

Kremlin.ru

Ранее в пятницу Путин встретился с членами нового состава Общественной палаты. В ходе мероприятия российский лидер затронул ряд важных как внутренних вопросов, так и высказался относительно событий мировой повестки.

Анисимов подчеркнул, что эта встреча была очень важна. Глава государства вёл откровенный диалог, в ходе которого стало понятно, что его заинтересовали некоторые проекты и предложения общественников. В целом Общественная палата получила от президента очень много ориентиров, как дальше строить работу по важнейшим направлениям.

«Президент подчеркнул, что сейчас очень важна именно внутренняя повестка, надо решать стоящие перед страной задачи, идти вперёд и развиваться, — обратил внимание Анисимов. — Много обсуждали также проекты развития новых регионов, это также очень важный приоритет».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ходе встречи Путин заявил, что Россия в настоящее время защищает свои морально-нравственные ценности, культуру, язык, помогает это сделать и жителям Новороссии.

Кроме того, Путин заметил, что многие члены Общественной палаты находятся под санкциями, и поблагодарил участников встречи за их гражданскую позицию и за то, что они с пониманием относятся к тому, что происходит.

Также президент России призвал сосредоточиться на внутренней повестке страны и в первую очередь решать стоящие перед ней задачи. Он отметил важность улучшения демографической ситуации и внутриполитического укрепления.

Кроме того, он выразил надежду, что безопасность в новых регионах наступит не в отдалённом времени.