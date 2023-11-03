Берн, 3 ноября, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании Олег Протопопов умер на 92-м году жизни в Швейцарии, сообщило издание Skating Lesson.

(сс) Kroon, Ron for Anefo Олег Протопопов

«Покойся с миром, Олег Протопопов, двукратный олимпийский чемпион», — говорится в сообщении, опубликованном на странице издания в социальной сети.

Издание отметило, что вклад фигуриста в спорт никогда не забудут.

Олег Алексеевич Протопопов родился 16 июля 1932 года в Ленинграде. Фигурным катанием начал заниматься лишь в 15 лет. В 1951 году готовился принять участие во Всесоюзных соревнованиях, но его призвали в армию на Балтийский флот.

В начале спортивной карьеры Протопопов выступал в паре с Маргаритой Богоявленской. С ней он завоевал бронзовую медаль чемпионата СССР 1953 года. Однако в 1954 году фигурист начал выступать с Людмилой Белоусовой, с которой познакомился на семинаре в Москве. Белоусова не только стала партнёром фигуриста по катанию на люду, но и супругой. В паре они завоевали золото на Олимпийских играх 1964 и 1968 годов. Дуэт также шесть раз побеждал на чемпионатах СССР (1962–1964, 1966–1968), четырежды выигрывал чемпионаты мира и Европы (1965–1968).

Завершив спортивную карьеру, пара стала работать в Ленинградском балете на льду. С 1979 года они проживали в Швейцарии. Белоусова скончалась 26 сентября 2017 года на 82-м году жизни.