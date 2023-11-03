Москва, 3 ноября, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Свыше 1,27 трлн рублей составит инвестиционная программа ОАО «РЖД» в 2024 году. Финансовый план Российских железных дорог рассмотрело на своем заседании правительство РФ. Примерно половина инвестиций предназначается для создания магистральной инфраструктуры, в том числе продолжения реализации проекта по модернизации Восточного полигона, включая БАМ и Транссиб. Треть средств пойдет на обновление и ремонт железнодорожных путей, мостов, тоннелей, станций, вокзалов, а также на внедрение цифровых технологий и повышение безопасности движения. Финансирование также предусмотрено для развития железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов и для обновления парка подвижного состава в целях обеспечения перевозки грузов и создания комфортных условий для пассажиров пригородных направлений. В частности, планируется закупить свыше 500 современных локомотивов и 280 вагонов электропоездов.

Дарья Драй ИА REGNUM Двухэтажный поезд РЖД

Как рассказал министр транспорта РФ Виталий Савельев, перевозки пассажиров по железной дороге по итогам 2023 года вырастут до 1,147 млрд пассажиров против 1,136 млрд в прошлом году, пассажирооборот увеличится на 3,6%, а погрузка составит более 1,265 млрд тонн с ростом к текущему году на 1,7%, грузооборот — 3,4 трлн тонно-километров, что на 3,4% выше текущего уровня. «Все показатели деятельности РЖД в 2024 году сформированы с существенным ростом к текущему году», — отметил министр.

Савельев сообщил, что, по прогнозам, в 2024 году пассажирооборот компании будет расти и может достичь 128 млрд пассажиро-километров (на 1% к уровню текущего года), показатель EBITDA запланирован в размере 830 млрд рублей. «Перечисленные выше параметры финансового плана позволяют сформировать источники финансирования инвестиционной программы в размере 1,275 трлн рублей, — отметил глава Минтранса РФ. — Благодаря этому «Российские железные дороги» продолжат реализацию важнейших проектов по развитию и обновлению инфраструктуры, а также приобретению нового подвижного состава».

Ранее глава ОАО «РЖД» Олег Белозёров давал прогноз о росте погрузки на сети железных дорог России в 2024 году на 1,5-2%, что в целом соответствует заявленным в планах перевозчика показателям. За десять месяцев 2023-го показатель погрузки, по данным компании, составил 1,3 млрд тонн — на 0,2% больше, чем в прошлом году.

По мнению президента Национального центра перевозок и инфраструктуры Павла Иванкина, «инвестиционная программа в целом от погрузки не зависит, поскольку мы говорим о выходе на недефицитность инфраструктуры с дальнейшим выходом на опережающее развитие». «Восточный полигон, который в сегодняшних условиях является неким сдерживающим фактором по инфраструктуре, заберет на себя порядка 300 млрд рублей», — уточнил эксперт. По его данным, в рамках работ по БАМ-2 уже делается задел для следующего этапа: ведется подготовка объекта, который включен в БАМ-3. Иванкин сообщил, что больше трети обновленного локомотивного парка будет предназначена для БАМа — «это тяжелые машины для тяжеловесных поездов».

Еще одна большая статья расходов на инфраструктуру, предназначенная для развития подходов к портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов, связана с необходимостью решения насущных логистических проблем. «Несмотря на то, что мы говорим про разворот на Восток, сегодня возможности Восточного полигона ограничены, соответственно, логистика нашла лазейки, в том числе через северо-запад, и это требует от железнодорожников развития инфраструктуры в этом направлении», — объяснил Павел Иванкин. Значительных средств, по его данным, потребует инфраструктура Центрального транспортного узла — «нужно доразвивать все четыре диаметра и готовить инфраструктуру для строительства МЦД-5».

На заседании кабмина премьер-министр России Михаил Мишустин отметил необходимость постоянного повышения качества услуг, предоставляемых пассажирам. Также он подчеркнул необходимость «завершить в срок все намеченные планы по развитию железнодорожной сети, что поможет расширить географию движения составов, построить новые логистические маршруты, увеличить объем перевозок».

По словам Павла Иванкина, «даже если будет усилено санкционное давление, глобальные риски того, что инвестпрограмма не будет выполнена, минимальны». «Риски больше не во внешних санкциях, а в секвестре бюджета как такового, — считает глава Национального центра перевозок и инфраструктуры. — Тогда объем денег будет недополучен со стороны государства в виде, например, тарифа от грузовладельцев. Но от этого никто не застрахован». По его мнению, «запаса прочности на 2024 год должно хватить, первое полугодие точно должно пройти нормально».

Михаил Мишустин также обратил внимание на то, что «идет активное формирование экономики предложения, о которой говорил глава государства, — увеличивается роль экспорта, выстраиваются транспортно-логистические цепочки, ориентированные на новые рынки, расширяется внешнеэкономическое взаимодействие с дружественными странами». Премьер-министр считает, что эти факторы должны быть учтены при планировании работы РЖД, компании, которая, по его словам, «является ведущим заказчиком в целом ряде отраслей: это и обеспечение рабочих мест, это машиностроение, добывающая, обрабатывающая промышленность, строительный комплекс».

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«Большой объем инвестпрограммы РЖД — это залог размещения заказов, — уверен Павел Иванкин. — Если мы говорим о развитии инфраструктуры, то это рельсы, шпалы, техника, метизы в большом количестве и т.д., и промышленность под это ориентируется. Если мы закупаем электровозы, то увеличение локомотивов ведет к тому, что предприятия по их производству ведут закупки электродвигателей, обмотки и т.д. Понятно, что из почти 1,3 трлн рублей половина — материалы и оборудование, которые необходимо закупить. Кроме того, всё это стимулирует сохранение рабочих мест в промышленности»

Эксперт отметил, что, несмотря на закупку отдельных компонентов у иностранных компаний, поставщики в рамках реализации инвестпрограммы РЖД — отечественные. «В локомотивостроении по разным моделям до 95-98% отечественные комплектующие, — рассказал Иванкин. — Если говорить о готовых изделиях, которые получают РЖД, то это уже только российские поставщики, как и по подвижному составу». Но и те детали, которые российские предприятия закупают, «мы получаем от стран, с которыми у нас нет рисков ухудшения экономических отношений — все уже перестроено на дружественный импорт».