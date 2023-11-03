Москва, 3 ноября, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Японская компания Japan Tobacco International (JTI), производящая сигареты Camel и Winston и LD, не будет сворачивать бизнес в России, сообщил 3 ноября журналистам глава предприятия Сергей Глушков.

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«После событий двухлетней давности, наша компания приняла решение продолжить свой бизнес в России для того, чтобы не лишать потребителей того продукта, к которому они привыкли», — процитировал его ТАСС.

Глушков добавил, что компания не будет продавать на российском рынке обновлённые электронные устройства для нагревания табака. Он также заявил, что JTI оставляет за собой право принимать любое решение о ведении бизнеса, соблюдая российские и международные правила.

Компания также выпускает сигареты Sobranie, Mevius, «Русский стиль», «Тройка», «Наша Прима» и другие. Согласно открытым данным, крупнейшим пакетом акций предприятия (33,3%) владеет японское правительство.

Как сообщало ИА Регнум, глава Ассоциации предпринимателей Италии в России Витторио Торрембини в мае заявил, что итальянские компании, не собираются уходить с российского рынка. При этом он рассказал о давлении на предпринимателей со стороны западных политиков, требующих отказаться от работы в России.

Консалтинговая компания NF Group 5 октября заявила, что в Россию за 10 месяцев 2023 года зашли 16 новых иностранных брендов одежды, обуви и товаров для дома. На российском рынке появись Network, Club, Loft, Oxxo и другие компании.