Москва, 6 ноября, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Сегодня, 6 ноября 2023 года, спустя 80 лет после освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков, перед Россией снова встала задача изгнания нацистов с этих земель. Об этом корреспонденту ИА Регнум 6 ноября заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ политолог Владимир Шаповалов.

Александр Полегенько/ТАСС

«Прежде всего надо помнить, что Киев — один из городов-героев. А это означает, что и его оборона, и его освобождение являются одними из ключевых событий Великой Отечественной войны, — сказал Шаповалов. — Это было важнейшее сражение данного периода войны после Курской битвы и освобождения Донбасса. Начинается Днепровская операция».

Он подчеркнул, что это была невероятно сложная операция, потому что фашистская Германия подготовила оборонительные рубежи по правому берегу Днепра — так называемый Восточный вал. Это была система мощных укреплений, и пропаганда фашистской Германии утверждала, что советская армия никогда не сможет преодолеть эти рубежи.

В итоге битва за Киев стала одним из наиболее ожесточённых сражений Великой Отечественной войны. С другой стороны, битва продемонстрировала тактическое мастерство, оперативное планирование советской армии и личный героизм советских солдат и офицеров.

«Те воинские соединения, которые освобождали Киев, состояли из представителей разных народов СССР. Фактически вся страна освобождала, а потом и отстраивала Киев. И для СССР освобождение Киева стало важной вехой и свидетельством того, что происходит окончательное освобождение советских земель, — заметил историк. — Киев был крупнейшим советским городом, оккупированным фашистской Германией. Это не только столица УССР, но и третий по величине город СССР. Это мощный промышленный, научный и образовательный центр. Это один из древних городов нашей страны и очень тесно связанный с русской историей. И его освобождение имело глубоко символичное значение».

Шаповалов подчеркнул, что победа под Киевом стала серьёзным сигналом для всего мира, свидетельствующим о том, что победы вермахта ушли в прошлое безвозвратно. После этого советские войска безостановочно наступали и теснили врага к западным границам СССР.

Кроме того, он констатировал, что сегодня перед российской армией вновь стоит задача разгрома нацистов и изгнания нацистских соединений. Как и прежде, на тех же самых пространствах российским солдатам противостоят танки с крестами.

«А для России борьба за освобождение земель, которые в своё время входили в состав СССР, Российской империи, Древнерусского государства, — это очень важная задача», — подытожил Шаповалов.

Напомним, что Киевская наступательная операция, которая длилась с 3 по 13 ноября 1943 года, проводилась под командованием генерала армии Николая Ватутина. Безвозвратные потери Красной армии составили больше шести тысяч человек. В результате успешного завершения операции был создан плацдарм, имевший важное значение для освобождения всей Правобережной Украины.

В борьбе за освобождение Украины от нацистского гнёта пали около 3 млн советских бойцов. За 40 месяцев военных действий проведено 15 наступательных операций. Оказались разрушены около 700 городов и 28 тысяч сёл. Общие потери жителей УССР оцениваются в 8–10 млн человек, ещё 2,5 млн жителей нацисты угнали в рабство.