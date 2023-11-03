Москва, 3 ноября, 2023, 18:13 — ИА Регнум. «Поезд Победы» завершает своё путешествие по городам России в 2023 году, сообщили в пресс-службе проекта.

Поезд стартовал в январе из Москвы, где прошла торжественная презентация нового вагона о трёх военных трибуналах: Нюрнбергском, Токийском и Хабаровском.

Заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова сообщила, что ей трижды удалось посетить «Поезд Победы». Она отметила, что это проект, в котором можно получить уникальный иммерсивный опыт, перенестись в прошлое и попытаться ощутить то, через какие испытания прошёл русский народ в борьбе с нацизмом. Замминистра подчеркнула, что проект играет важную роль в сохранении исторической памяти и правды.

«Музей на колесах, оснащенный современным мультимедийным оборудованием, позволяет погрузиться в события военных лет максимально реалистично, вызывает эффект присутствия», — заявил директор ОАО «РЖД» по коммуникациям — начальник департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти Юрий Нагорных.

В пресс-службе отметили, что при прокладывании маршрута выставки учитывали технические особенности железнодорожных платформ, графики поездов, а также знаковые мероприятия в регионах. Так, например, «Поезд Победы» в период празднования 80-летия Сталинградской битвы смогли посетить жители Волгограда. «Поезд Победы» 30 октября совершил остановку в Екатеринбурге.

«Поезд Победы» стал первой в мире интерактивной выставкой с максимальным эффектом присутствия, размещенной в движущемся поезде. В его составе десять тематических вагонов, каждый из которых посвящён отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны. Воссоздать историческую реальность позволили современные технологии.

В 2023 году музей на колёсах пополнился новым вагонам о военных трибуналах. Благодаря Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам весь мир узнал о злодеяниях нацистской Германии и милитаристской Японии. Экспозиция призвана напомнить о преступлениях нацистов.

С начала работы выставки-музея, с октября 2020 года, «Поезд Победы» вживую и онлайн посетили более полутора миллиона жителей России и Белорусии. Так, с января по ноябрь уникальная экспозиция на колёсах побывала в 13 субъектах, 50 регионах, 110 городах, 70 населённых пунктах, преодолев более 50 тыс. км. Уникальную выставку увидели порядка 350 000 человек.