Москва, 3 ноября, 2023, 17:52 — ИА Регнум. МИД России 3 ноября объявил о высылке работающего в Москве болгарского журналиста в ответ на недружественные действия по лишению аккредитации корреспондента «Российской газеты» в Болгарии.

Иван Шилов ИА Регнум

Иностранного репортёра также лишили аккредитации.

«В ответ на преследование властями Болгарии журналиста «Российской газеты» в Софии и последующее лишение его аккредитации вынуждены принять зеркальные меры в отношении шеф-корреспондента «Болгарского национального радио» в Москве А. Григорова», — сообщили в МИД.

Ему предписали сдать удостоверение и выехать из России, уточнили в ведомстве. В свою очередь, Москва рассмотрит вопрос возобновления его работы в случае восстановления в правах корреспондента «РГ».

Как сообщало ИА Регнум, Болгария решила лишить аккредитации корреспондента «Российской газеты» Александра Гацакаякобы из-за подозрений в шпионаже. Доказательств, подтверждающих обвинения, болгарская сторона не представила, Гацак уже покинул страну 1 ноября. В «Российской газете» сообщили, что российское посольство в Болгарии уведомили о лишении его аккредитации и высылке. После этого официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала ответные меры, назвав действия болгарских властей противоправным ходом.