Париж, 3 ноября, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал введённые против России санкции идиотскимии призвал их отменить.

Gauthier Bouchet

Политик обратил внимание на увеличившийся импорт российского газа во Францию, несмотря на происходящий на Украине конфликт. Филиппо отметил, что импорт вырос на 40%. Об этом он написал в соцсети Х (ранее Twitter).

Лидер «Патриотов» потребовал положить конец «идиотским санкциям» и лицемерию.

По самым скромным подсчётам, общие потери стран ЕС от антироссийских санкций, согласно замглавы МИД России Александру Грушко, составили порядка 1,5 триллиона долларов. Грушко напомнил об объёме товарооборота российских компаний со странами ЕС в 2013 году. Тогда он достиг отметки 417 млрд долларов, и мог бы достичь 700 млрд, если бы не введённые санкции.

Говоря о данных за 2022 год, замминистра сообщил, что товарооборот России с ЕС оказался на уровне 200 млрд долларов. За первое полугодие текущего года он составил 47 млрд. К концу года, по словам дипломата, он не превысит 100 млрд долларов.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре в Европарламенте признали провал введённых против России санкций. Депутат Мик Уоллес в соцсети задался вопросом, когда наступит тот момент, что ЕС «очнётся и признается», что антироссийские санкции вредят больше Европе, чем России.