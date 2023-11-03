Бейрут, 3 ноября, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Скорость, с которой США поддержали Израиль, показала, насколько слабым образованием оказалось израильское государство, заявил 3 ноября генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насрулла.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Американская скорость поддержки Израиля показала провал, слабость и немощь этого образования», — заявил Насрулла в телеобращении.

По его оценке, недаром западные политики совершили столько поездок в Израиль. Насрулла отметил, что Армия обороны Израиля не может перехватить инициативу у палестинского сопротивления.

Лидер «Хезболлы» подчеркнул, что США, помогая Израилю, закрывают глаза на гуманитарную катастрофу на Ближнем Востоке и на убийство мирных жителей. Он призвал мусульманские страны разорвать отношения с Израилем и остановить поставки энергоносителей и продовольствия.

Газета Al-Jarida 2 ноября сообщила, что «Хезболла» на фоне разрастающегося палестино-израильского конфликта может объявить о проведении всеобщей мобилизации. Это произойдёт, если США не прекратят агрессию израильтян против сектора Газа.

Группировка предупредила, что даёт время до 3 ноября — в этот день Насрулла впервые выступит с обращением по поводу начавшегося 7 октября обострения палестино-израильского конфликта. К настоящему моменту срок поставленного «Хезболлой» ультиматума истёк.

Как сообщила 31 октября газета The New York Times, уничтожим ХАМАС, Израиль неизбежно столкнётся с новой проблемой — «Хезболлой», которую издание назвало наиболее сильным узлом в сети ориентированных на Иран военизированных структур на Ближнем Востоке.