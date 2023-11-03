Москва, 3 ноября, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Американцы допускают ошибки, составляя антироссийские санкционные списки. Об этом сказал президент России Владимир Путин 3 ноября на встрече с новым составом Общественной палаты.

Иван Шилов ИА Регнум

Завкафедрой журналистики Херсонского педагогического университета Александр Малькевич сообщил, что его включили в восемь санкционных списков. При этом его дважды включили в американские списки санкций.

«Они плохо считают», — сказал Путин.

Американский минфин 2 ноября добавил свыше 30 физических лиц в список антироссийских санкций. Кроме того, чёрный список пополнили порядка двух сотен компаний и организаций.

Комментируя новые американские санкции, зампред правительства Алексей Оверчук 3 ноября заявил, что санкции не только не стали для России неразрешимой проблемой, но и оказались сильным толчком для развития экономики страны.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские компании давно адаптировались к ситуации, когда Запад вводит санкции. Они научились создавать страховочные варианты на случай попадания в чёрные списки.