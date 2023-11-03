Москва, 3 ноября, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Противник России в конфликте на Украине — большой специалист по художественному свисту. Об этом 3 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты.

Иван Шилов ИА Регнум

В ходе встречи глава государства поинтересовался у присутствующего на ней скрипача, какие произведения он играет.

Музыкант рассказал, что исполняет Иоганна Себастьяна Баха и Никколо Паганини, а также военные песни, в том числе исполняемые и художественным свистом

«С художественным свистом можете выступить на той стороне линии фронта. Они большие специалисты по художественному свисту», — пошутил президент.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября Путин пошутил, что возможные будущие антироссийские санкции Евросоюза снизят шансы ввоза постельных клопов из крупных городов Европы. Президент назвал абсурдными предложения ряда стран ЕС о введении запрета ввоз в Россию отвёрток, иголок и других мелких товаров. Он подчеркнул, что потенциал санкционной политики Европейского союза фактически исчерпан.