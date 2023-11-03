Москва, 3 ноября, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Страны Запада поддерживают Израиль и одновременно с этим пытаются организовать еврейские погромы в России, что является невероятным свинством, заявил президент Владимир Путин 3 ноября на встрече с членами Общественной палаты, обсуждая беспорядки, произошедшие в аэропорту Махачкалы.

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«Они, вроде бы, поддерживают евреев Израиля, а руками своей агентуры с Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы. Просто невероятное свинство, это уже не двойные стандарты, даже не знаю, как это назвать», — сказал Путин.

По мнению российского лидера, подобная политика свидетельствует о том, что западные страны в первую очередь руководствуются собственными целями, а не интересами других государств. Он также назвал недопустимым раскачивать ситуацию в многонациональной России.

Путин подчеркнул, что нельзя спокойно смотреть на то, как страдают палестинские мирные жители в секторе Газа, но этим пытались воспользоваться деструктивные силы.

Беспорядки произошли в махачкалинском аэропорту 29 октября. Местные жители ворвались на его территорию в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. Правоохранители задержали 83 человека, 15 из них уже получили наказание в виде административного ареста. Следственный комитет 3 ноября сообщил, что ущерб от погромов в аэропорту, по предварительным данным, составил сотни миллионов рублей.

Стало известно, что беспорядки в Махачкале координировали через Telegram-канала «Утро Дагестан», которым владеет Абакар Абакаров. «Известия» 3 ноября сообщили, что он тесно связан с экстремистами, радикалами и людьми, получающими деньги из-за рубежа.