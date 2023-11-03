Санкт-Петербург, 3 ноября, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Турал Мамедов, который, по версии следствия является лидером банды треш-блогеров, нападавшей на жителей Санкт-Петербурга, должен был явиться в военкомат 16 октября 2023 года. За несколько дней до этого Турал сбежал из России в Азербайджан. Сообщил источник ИА Регнум.

Кадр из видео Турал Мамедов

Как стало известно, 18-летний Мамедов является гражданином России. После того, как его подельников, которые также нападали на прохожих в Петербурге и снимали это на видео, задержали, спешно покинул страну и направился в Азербаджан. там, по данным СМИ, его и задержали по запросу российской стороны.

«Туралу Мамедову 10 сентября исполнилось 18 лет. В связи с чем ему прислали повестку в военкомат. Молодому человеку нужно было явиться в Военный комиссариат Красносельского района 16 октября. За несколько дней до 16 октября Мамедов покинул Россию. Его родители и братья остались в Санкт-Петербурге», — сообщил источник.

ИА Регнум

16 октября ИА Регнум сообщал, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить распространяемые в сети видео с избиениями людей в Санкт-Петербурге выходцами из Азербайджана. На кадрах группа людей оскорбляла и избивала прохожих у метро и торговых центров. Сам молодые люди называли себя в соцсетях «азербайджанской мафией».

Мамедов — уже как минимум 12-й человек, задержанный по резонансному делу. Всем задержанным от 16 до 18 лет. Мамедов решение суда 28 октября был заочно арестован в Петербурге.