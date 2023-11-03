Москва, 3 ноября, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Подвиги российских военных, сражающиеся в зоне специальной военной операции, видит вся России и почти полмира. Об этом заявил 3 ноября министр обороны Сергей Шойгу на церемонии вручения наград Героям России в Национальном центре управления обороной.

Кадр из видео

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«Родина высоко оценила ваши боевые заслуги, присвоим вам высокие звания Героев России и ордена Мужества. Это, действительно, заслуженные награды. Подвиги многих из вас видела не только вся страна, но и практически полмира», — сказал Шойгу.

Он поздравил военных с высокими наградами и пожелал им, чтобы эти награды были не последними и чтобы так же достойно продолжали защищать страну, на каких бы фронтах ни находились.

Как сообщало ИА Регнум, звёзды Героев России Шойгу сегодня вручил командиру мотострелкового полка полковнику Ивану Клещерёву, командиру мотострелковой бригады полковнику Роману Фёдорову и сержанту Юрию Щербакову.

Подразделения этих военных уничтожили в зоне СВО 32 танка, 22 БМП, четыре БТР украинской армии. На счету подразделения Клещерёва 170, Фёдорова — более 230 украинских военных.