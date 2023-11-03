Салехард, 3 ноября, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-8 «Газпром-Авиа» загорелся прямо в полёте и совершил экстренную посадку, сообщил 3 ноября Telegram-канал «112».

«При перелёте сработала сигнализация о возгорании в правом редукторе», — говорится в сообщении.

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По данным источника, ЧП произошло накануне, 2 ноября во время коммерческого рейса «Бованенково — Надым». Пилотам удалось посадить вертолёт в 40 км от пункта назначения. На борту Ми-8 находились десять человек. Это три члена экипажа и семь пассажиров.

Сообщается, что никто не пострадал. Людей эвакуировали в Надым.

По данному происшествию, транспортная прокуратура начала проверку.

Как сообщало ИА Регнум, пассажирский самолёт 9 августа экстренно приземлился в московском международном аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика падения давления масла в левом двигателе. В ходе экстренной посадки, которая прошла благополучно, никто не пострадал.

Управление МЧС по Якутии 17 июня распространило информацию об аварийной посадке Ми-8 компании «Алроса». На борту находились 21 пассажир и четыре члена экипажа. В результате жёсткой посадки никто не пострадал.