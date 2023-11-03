Москва, 3 ноября, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Кадры, которые публикуют из сектора Газа, ужасающие, на них могут спокойно смотреть только люди с каменным сердцем, заявил президент России Владимир Путин 3 ноября в на встрече с членами Общественной палаты.

Он напомнил, что накануне на совещании Совбеза России рассказал, что переживает от того, как в палестинском анклаве гибнут мирные жители.

«Это, мне кажется, реакция любого нормального человека. Если такой реакции нет, то у человека сердца нет, оно каменное», — сказал Путин.

С 7 октября обострился многолетний палестино-израильский конфликт. Члены радикального палестинского движения ХАМАС атаковали территорию еврейского государства, проникли на юг страны, назвав свою операцию «Потоп Аль-Аксы». В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи» и взял контроль над всеми ранее захваченными ХАМАС населёнными пунктами.

Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по сектору Газа, призывая его жителей переместиться с севера на юг анклава. Израильские власти прекратили поставки топлива, электричества, медикаментов в анклав. Число погибших в секторе Газа достигло 8,8 тыс. человек. Пострадали в результате боевых действий более 22 тысяч человек. 31 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о переходе к третьему этапу войны.

В ночь на 3 ноября стало известно, что израильские военнослужащие вошли в город Газа, окружив район, где находятся палестинские боевики. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что израильские военные корабли и самолёты продолжают обстреливать сектор Газа, помогая наземной операции.