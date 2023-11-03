Москва, 3 ноября, 2023, 16:27 — ИА Регнум. На события в Махачкале надо обратить внимание и должным образом в соответствии с законами России отреагировать, и власти это сделают, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Это событие, на которое мы должны обратить внимание и должным образом, в соответствии с российскими законами отреагировать. Мы это сделаем, конечно», — сказал он на форуме «Сообщество» с новыми членами Общественной палаты.

При этом глава государства похвалил реакцию духовенства на события. Он указал, что она была быстрой и убедительной.

«То, что произошло, то произошло. А реакция духовенства — она была быстрой, убедительной, и я хочу вас за это поблагодарить», — сказал Путин.

Кроме того, российский лидер охарактеризовал беспорядки в махачкалинском аэропорту как попытку раскачать ситуацию в России. По его словам, сейчас уже понятно, что стоят за организацией провокации люди из-за рубежа.

Президент признал, что смотреть без слёз и сопереживания на то, что происходит на Ближнем Востоке, конечно, нельзя. Однако, деструктивные силы попытались этим воспользоваться, поэтому к любой информации нужно подходить с холодной головой и видеть, где корень зла.

В таком многонациональном государстве как Россия подобные беспорядки абсолютно недопустимы, подчеркнул Путин.

В воскресенье, 29 октября, в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Люди искали якобы прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. Уже задержаны 83 человека, 15 суд отправил под арест.

В МИД России заявили, что Киев сыграл ключевую роль в беспорядках в Дагестане. Как выяснилось позднее, жителей Махачкалы провоцировали на беспорядки в одном из Telegram-каналов, который координировался из-за рубежа. При этом СМИ узнали о связи финансирования этого канала с украинскими и экстремистскими источниками.