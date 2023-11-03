Москва, 3 ноября, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Наказание участников беспорядков в Махачкале необходимо, так как такие прецеденты опасны для государства, считает президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

РИА Новости / Сергей Мамонтов

Ранее, 29 октября в Махачкале произошли беспорядки, когда сотни жителей города, выкрикивая пропалестинские лозунги, прорвались в здание местного аэропорта из-за вбросов в связанном с Украиной Telegram-канале о якобы прибытии граждан Израиля.

«С точки зрения перспектив наказания, мне кажется, это необходимо, — сказал Борода изданию SHOT. — По нескольким причинам. Прежде всего для восстановления общей справедливости. А второе — это очень показательная история, потому что если всё будет спущено на тормозах, то в других регионах люди с подобными мыслями поймут, что нестрашно, что можно устраивать подобные протесты».

По его словам, эти бунты опасны для государства, так как их участники выступают с антигосударственными идеями.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин охарактеризовал события в Дагестане как попытку раскачать страну изнутри. Он считает, что произошедшее надо воспринимать с трезвой головой и понимать, что вбросы и провокация шли от людей за границей. Глава государства напомнил, что Россия многонациональная страна и такие события неприемлемы. При этом уже известно о прямом участии в провокации кураторов из-за рубежа.

По данным Следственного комитета России, ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы составил сотни миллионов рублей. В рамках возбуждённого в связи с беспорядками уголовного дела сотрудники СК допросили десятки лиц, присутствовавших на территории аэропорта.

В Экспертном институте социальных исследований уверены, что попытка дестабилизации обстановки внутри России через беспорядки в Дагестане провалилась, а народы, проживающие в России, сами стремятся сохранить единство и взаимоуважение.