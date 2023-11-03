Москва, 3 ноября, 2023, 18:27 — ИА Регнум. В Москве парализованный мужчина три дня прожил в квартире с мёртвой женой. Из квартиры его госпитализировали в больницу с подозрением на инсульт. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

28 октября в полицию обратился 52-летний москвич, он попросил помощи правоохранителей во вскрытии двери пожилых родителей. Мужчина объяснил, что несколько дней не мог до них дозвониться и приехал проведать. Но дверь в квартиру никто не открывал. На место прибыли сотрудники МЧС и наряд полиции.

«Была вскрыта дверь в квартиру на улице Дубнинской, в ванной, наполненной водой было обнаружено тело 89-летней женщины, давность наступления смерти около 3 дней. Её 85-летний муж находился в квартире в состоянии паралича», — рассказал собеседник агентства.

Бригадой скорой помощи пожилого мужчину госпитализировали в больницу с подозрением на инсульт. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

В августе в Асбесте троих маленьких девочек нашли в квартире рядом с телами их родителей. Предварительно следов насильственной смерти на телах не нашли. Известно, что глава семьи был ранее судим за причастность к кражам, грабежу и незаконному обороту наркотиков, а его супруга имела судимость за причастность к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью.