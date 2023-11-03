Москва, 3 ноября, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Подразделения Западной группировки войск российской армии, действующие на купянском направлении, за минувшую неделю отразили 24 контратаки украинских военных и заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщил 3 ноября на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Потери противника за неделю на данном направлении составили свыше 755 военнослужащих, семь танков, восемь боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, а также две боевые машины РСЗО», — доложил он.

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Конашенков также сообщил, что авиация и артиллерия российской армии за неделю нанесли удары по 25-й воздушно-десантной, 14-й и 115-й механизированным и 95-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ возле населённых пунктов Синьковка, Ивановка, Тимковка в Харьковской области и Макеевка в ЛНР. Кроме того, российские подразделения уничтожили в этом районе два склада ВСУ.

Военный эксперт Андрей Марочко 3 ноября сообщил, что потери ВСУ возле села Синьковка в Купянском районе Харьковской области в последние дни превышают количество поступающих подкреплений. По его оценке, если ситуация будет также развиваться ещё 10 дней, то украинская армия не сможет удерживать позиции в этом районе.

Минобороны 2 ноября сообщило, что за сутки в районе Синьковки российские военные за сутки отразили две атаки ВСУ. Также на купянском направлении противник потерял боевые машины РСЗО «Ураган» и «Град» ВСУ, две САУ Krab производства Польши, САУ АS-90 британского производства, «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.