Москва, 3 ноября, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил 3 ноября, что ВВП страны в 2023 году может достигнуть 3%, а в Европе уйти в минус.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

«Рост ВВП будет 2,8—2,9%, а то и 3%, а в ведущих экономиках Европы — минус. Небольшой, но минус, и они страдают, реально проблемы возникают», — сказал глава государства на встрече с новым составом Общественной палаты России.

Москва этому не рада, но констатирует этот факт, добавил российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, 31 октября глава правительства Михаил Мишустин заявил, что российский ВВП за девять месяцев года вырос на 2,8%. Как он отметил, адаптация российской экономики в основном состоялась, и по итогам года также ожидается рост.

Путин 1 ноября сообщил, что экономическая ситуация по итогам девяти месяцев развивается как прогнозировалось, а рост ВВП по итогам сентября составил 5,2%. При этом рост доходов граждан опережает инфляцию, добавил президент. Путин заявил, что увеличиваются и зарплаты, которые за восемь месяцев прибавили 7,5% в реальном выражении.

В то же время глава государства заявил, что правительству необходимо нарастить и поддержать позитивные тенденции в экономике, и в частности в промышленности, агропромышленном комплексе (АПК) и сфере услуг, а также поддержать развитие новых технологий.