Москва, 3 ноября, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Динамо» сыграет с санкт-петербургским «Зенитом» в четвертьфинале «пути РПЛ» в Кубке России сезона-2023/24. Жеребьёвка состоялась 3 ноября.

Владимир Астапкович/РИА Новости

В других парах четвертьфинал «пути РПЛ» «Оренбург» сыграет с московским «Спартаком», калининградская «Балтика» с московским «Локомотивом», а «Ростов» — с ЦСКА.

В четвертьфиналах «пути регионов» Кубка России сыграют клубы, которые заняли третьи места в группах «пути РПЛ», а также победители шестого раунда «пути регионов». В этих матчах московская команда «Родина» встретится с екатеринбургским «Уралом», подмосковные «Химки» — с «Краснодаром», астраханский «Волгарь» — с грозненским «Ахматом», а «СКА-Хабаровск» — с «Сочи».

Матчи четвертьфинала «пути РПЛ» пройдут с 28 по 30 ноября и с 12 по 14 марта 2024 года, а матчи первого этапа четвертьфинала «пути регионов» — с 12 по 14 марта 2024 года.

Кубок России во второй раз проводится в новом формате, когда команды двигаются к финалу двумя путями. Клубы РПЛ разделили на четыре группы, и они сыграли в два круга. Занявшие первые и вторые места в группах вышли в плей-офф «пути РПЛ», оставшиеся на третьем месте — плей-офф «пути регионов». В «пути регионов» встретились клубы Первой и Второй лиг, а также любительские команды. В финале Кубка России сыграют победители «пути РПЛ» и «пути регионов».

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 3 ноября, стало известно, что легендарный советский вратарь Лев Яшин вошёл в число лучших игроков в истории чемпионатов мира по футболу по версии FourFourTwo. Голкипер занял 16-е место среди самых выдающихся игроках за всю историю Кубка мира. Яшин в 1963 году стал первым в истории вратарём, получившим премию «Золотой мяч».