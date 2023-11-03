Москва, 3 ноября, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы составил сотни миллионов рублей, сообщили 3 ноября в пресс-службе Следственного комитета России.

Муса Салгереев/ТАСС

«По предварительным данным, ущерб, причиненный в результате массовых беспорядков, составил сотни миллионов рублей», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что точная сумма ущерба станет известна по итогам экспертиз.

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