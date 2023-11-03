Краснодар, 3 ноября, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Первая семья получила ключи от квартиры в многоквартирном доме в городе Ейске Краснодарского края, пострадавшем осенью 2022 года в результате падения самолета Су-34 .

Пресс-служба администрации Краснодарского края Восстановлена кубанская девятиэтажка, пострадавшая от падения самолета

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, в квартирах установлены входные двери, индивидуальные приборы учета, газовые плиты и сантехника. Начат прием заявлений от жителей дома на предоставление выплат для проведения отделочных работ. Ее размер — 20 тысяч рублей на один квадратный метр площади.

Восстановить подъезды девятиэтажного пострадавшего дома до 1 ноября 2023 года поручал губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе своей прямой линии. Площадь работ составила около 7 тыс. кв. метров. На это время жителей с первого по четвертый подъезд расселили. Они получали компенсацию расходов на аренду жилья или бесплатно находились в пунктах временного размещения.

В настоящий момент работы выполнены, в третьем и четвертом подъездах продолжается пуско-наладка лифтов, благоустройство придомовой территории находится на завершающей стадии.