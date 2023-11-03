Москва, 3 ноября, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Суд в Москве приговорил к 19,5 года колонии директора «Европейского центра суррогатного материнства» Владислава Мельникова за торговлю детьми.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Назначить Мельникову наказание в виде 19,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — следует из решения Никулинского суда.

Обвинитель просил назначить Мельникову 20 лет колонии, остальных врачей предложил приговорить к срокам до 18 лет тюрьмы, а суррогатных матерей — до 10 лет.

По версии следствия, с 2014 по 2020 год фигуранты этого дела за вознаграждение передавали детей от суррогатных матерей покупателям, преимущественно иностранцам. Они же помогали вывезти детей за границу.

Как сообщало в марте ИА Регнум, в Красноярске фирму «Дидилия» и рожениц будут судить за продажу детей иностранцам. По версии следствия, в 2019–2021 годах фирма, прикрываясь услугами по юридическому сопровождению суррогатного материнства, искала женщин в России и Казахстане и предлагала им за вознаграждение выносить и родить ребёнка для иностранцев.