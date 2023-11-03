Омск, 3 ноября, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Виталий Хоценко с мэром Омска Сергеем Шелестом посетил площадку строительства комплекса первичного звена здравоохранения в поселке Восточном. Новая поликлиника будет рассчитана на 310 посещений в смену.

Пресс-служба администрации Томской области Губернатор Омской области Виталий Хоценко с мэром Омска Сергеем Шелестом проинспектировали строительство поликлиники

Виталий Хоценко оценил темпы работ на социально значимом объекте стоимостью 760 млн рублей. 600 млн рублей из этой суммы — средства бюджета Омской области. «Сегодня после строительного штаба у нас традиционный объезд строек. Посмотрели поликлинику в микрорайоне «Восточный». Объект очень важный для жителей и обязательно даст возможность этой части города динамично развиваться», — отметил Виталий Хоценко по итогам визита на площадку строительства городской поликлиники.

Пресс-служба администрации Томской области Строительство поликлиники в Омске

Пресс-служба администрации Томской области Строительство поликлиники в Омске

Новый филиал сразу двух городских больниц должны ввести в строй осенью 2024 года. Объект возводится в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-служба администрации Томской области Строительство поликлиники в Омске

Площадь здания составит более пяти тысяч квадратных метров. В одном из корпусов будет два самостоятельных блока с раздельными входами в детское и взрослое отделение. Поликлиника рассчитана на приём 250 взрослых и 60 детей ежедневно. Её появление необходимо для повышения доступности и качества первичной медико-санитарной помощи жителям поселка Восточного с численностью населения более 27 тысяч человек.