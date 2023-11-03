Москва, 3 ноября, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Российские военные за неделю отразили восемь атак украинских военных на запорожском направлении, сообщил 3 ноября официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Потери противника на данном направлении за неделю составили более 760-ти военнослужащих», — уточнили в оборонном ведомстве.

Конашенков добавил, что этом направлении российские силы уничтожили четыре танка и 26 бронемашин, 27 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, а также боевую машину РСЗО.

В Минобороны 3 ноября заявили, российские силы за неделю 15 раз нанесли удары по местам дислокации и складам украинских войск и иностранных наёмников в зоне спецоперации. Также ВС России за неделю отразили на краснолиманском направлении 20 атак ВСУ. Поотери украинской армии на этом направлении составили более 920 военных.

Помимо этого, в российском оборонном ведомстве заявили, что российские истребители и средства ПВО за неделю уничтожили десять украинских самолётов и один вертолёт. Конашенков уточнил, что ВС России ликвидировали в зоне СВО пять истребителей МиГ-29, три истребителя Су-27, штурмовик Су-25, учебно-боевой самолёт L-39 и вертолёт Ми-8.

Как сообщало 3 ноября ИА Регнум, российский боец рассказал о действовавших у Работино в Запорожской области снайперах из Франции. Он сообщил, что российские военные-разведчики вступали в бой с французскими снайперами. Военный добавил, что ВСУ отправляют на это направление много военной техники и живой силы.